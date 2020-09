Compte enrere per l'expropiació dels terrenys per les obres del barranc de Barenys

Aquesta tardor començarà l'expropiació dels terrenys entre la via fèrria i el passeig de Miramar de Salou per al projecte d’endegament del barranc de Barenys. Així ho ha comunicat l’alcalde de Salou, Pere Granados, al president Rafel Querol i als membres de la Junta de l’Associació de Veïns de Barenys. És «el punt de partida d’un dels projectes més importants que té Salou en aquest moment, atès que resoldrà el problema de la inundabilitat i de sanejament que pateix el barri de la Salut», ha manifestat l'alcalde.



L'inici del procediment d’expropiació dels terrenys haurà de permetre el pagament de les indemnitzacions als afectats. A més, el consistori exigirà celeritat a l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè el projecte tingui totes les garanties de finançament per licitar l’obra quan abans millor i executar-se el proper any 2021.

Per la seva banda, els representants de l’Associació de Veïns de Barenys s’han mostrat satisfets per la informació rebuda i han manifestat que el que esperen és que el projecte, expropiacions inicials incloses, es faci realitat al més aviat possible.