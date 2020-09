Cambrils viu el dia gran de la Mare de Déu del Camí amb seguretat

L’Ajuntament va respectar bona part de les activitats tradicionals i va reformular-ne d’altres

Cambrils va viure el dia gran de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí amb «màxima seguretat» i amb pràcticament totes les activitats tradicionals, tot i que, algunes, amb petites variacions per poder mantenir-les, adaptant-les a les mesures de seguretat recomanades pels departaments de Salut per a evitar la propagació de la covid-19. Així doncs, durant el dia d’ahir es van realitzar les misses a l’Ermita de la Mare de Déu del Camí, les matinades, l’ofrena floral, l’actuació de Vileros i Mariners i, també, es van poder veure els elements del seguici, tot i que no van poder desfilar.

«Hem arribat a la Festa Major després de fer activitats al carrer durant cada dia d’estiu de juliol i agost», explica la regidora de Cultura i Festes de Cambrils, M. Cinta Ballesté, qui afegeix que «això ens ha portat l’experiència de saber què podíem fer i què no podíem fer per la Festa Major». El balanç d’aquestes activitats culturals realitzades durant tot l’estiu, ha estat molt positiu i això els ha permès realitzar un programa d’actes i activitats molt complet i, sempre, «garantint la màxima seguretat». Entre els diferents espectacles de carrer que s’estan realitzant des del passat 29 d’agost, també es va fer el pregó i la tronada, limitant l’aforament a 500 persones, visites guiades i dos concerts amb Judit Neddermann i Ferran Palau, que van donar pas al dia gran de la Festa Major.

La Diada de la Mare de Déu del Camí va començar amb les matinades a les 8.30 h. pels carrers del barri antic amb el Ball de Diables Els Cagarrieres i els Grallers de la Colla Gegantera Tota l’Endenga. A banda de tocar les gralles, també es van tirar diversos trons al llarg del recorregut. El dia va continuar amb les Misses a l’Ermita de la Mare de Déu del Camí, que van tenir lloc a les 10 h., a les 11.30 h. i a les 20 h. Després de la Missa de les 11.30 h, la Solemne, es va procedir a realitzar l’ofrena de flors a la Mare de Déu i, a la sortida, al llançament de Coets per part del Ball de Diables Cagarrieres.

A més, un dels actes més innovadors, en comparació a la resta de Festes Majors que s’estan realitzant arreu del territori va ser la plantada de Gegants i Bèsties del Seguici Festiu. I és que els cambrilencs no van poder gaudir del tradicional Seguici Festiu però, com a mínim, van poder veure els Gegants i les Bèsties en un entorn segur. «La gent venia molt emocionada, no hi ha hagut una multitud de persones, però tots els que han vingut, petits i grans, s’han emocionat perquè els han pogut veure», als elements del Seguici Festiu.

Un altre dels actes que es van adaptar va ser la representació de Vileros i Mariners, un espectacle teatral que van enregistrar per a poder mantenir-lo en el programa i que ahir van reproduir en tres sessions al pavelló. Les festes finalitzaran dissabte amb una tronada que es realitzarà des de tres punts diferents del municipi que farà que els cambrilencs mirin cap al cel des d’allà on siguin, sense necessitat de concentrar-se en un mateix punt.