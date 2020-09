Dos ferits, en estat greu, han estat traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i al Verge de la Cinta de Tortosa

Actualitzada 08/09/2020 a les 19:01

Al voltant de les 17.45 hores el Servei Català de Trànsit ha informat que la via T-330 a l'alçada d'Horta de Sant Joan, Terra Alta, es troba tallada en aquests moments, en els dos sentits de la marxa, per un accident entre un cotxe i una furgoneta.Al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 unitats dels Mossos d'Esquadra i 5 dotacions de Bombers.El SEM ha informat que hi ha un total de 3 persones ferides, una dona greu que ha estat traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb helicòpter, un home també en estat greu i traslladat al Verge de la Cinta de Tortosa amb ambulància i un home ferit menys greu traslladat també al Verge de la Cinta amb ambulancia