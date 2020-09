Les Borges recupera la memòria gràfica

Aquest cap de setmana s’ha presentat l’Arxiu Fotogràfic del poble, elaborat amb l’ajut dels veïns

Actualitzada 07/09/2020 a les 20:52

Aquest diumenge s’ha inaugurat la pàgina web de l’Arxiu Fotogràfic Municipal de les Borges del Camp. Es tracta d’un portal creat per l’Ajuntament del poble amb la col·laboració dels veïns i veïnes, que van respondre a la crida que es va fer des del consistori. «Vam demanar que ens fessin arribar fotografies anteriors a l’any 1990», detalla Carles Bardou Ciurana, regidor de l’Ajuntament i impulsor de la iniciativa. La resposta, admet Bardou, va ser aclaparadora, i es van arribar a recollir fins a un miler de fotografies. D’aquestes, explica el regidor, finalment se n’han classificat unes set-centes, a l’espera de poder aconseguir més informació que permeti documentar les tres-centes restants.

Tot aquest material ja es pot consultar a la pàgina web de l’Arxiu (www.lesborgesdelcamp.cat/arxiu), on cada fotografia apareix acompanyada d’un petit text descriptiu, la data, l’autor i la persona que n’ha fet la cessió, que sovint és un familiar de l’autor o dels protagonistes. Això no obstant, detalla el regidor, cada imatge disposa d’un apartat on el públic pot incloure algun comentari. Amb això es busca que els visitants a l’arxiu digital puguin contribuir a ampliar la informació sobre llocs, persones o fets que encara restin desconeguts.

Entre les fotos recollides destaquen més d’un centenar d’imatges de la Festa Major en honor de la Mare de Déu de la Riera, que abasten des de la dècada dels anys vint fins a les acaballes del segle XX. D’aquestes, Carles Bardou en destaca dues, datades l’any 22 o 23: «Una mostra la sortida d’Ofici i la cobla acompanyant els membres del consistori cap a l’Ajuntament. A l’altra fotografia s’hi veu la processó del dia 8, i a més de la gent, s’hi pot distingir l’antic tabernacle, una peça que es va cremar després a la guerra».

A més de les imatges, l’Arxiu incorpora també postals del municipi i documents amb valor històric o documental, com ara programes de Festes majors o les butlletes d’un sorteig d’una televisió d’un comerç als anys 50.

«El principal valor d’aquest arxiu és que permetrà salvaguardar el patrimoni històric de les Borges: a moltes cases velles o de gent gran potser hi havia una capsa de fotos que d’aquí a quatre dies haurien anat a la brossa, amb imatges que mostren elements importants del poble, festes o fotografies inèdites, de les quals n’hem trobat moltíssimes», assenyala Bardou. El regidor també explica que hi ha veïns que han aprofitat la publicació de les fotos per ensenyar-les als avis i d’aquesta manera puguin rememorar l’època, vegin com eren de joves i recordin els amics.

L’accés a la web és lliure i el material fotogràfic està ordenat en tres col·leccions: Festes i persones, Carrers, places i edificis, i Documents d’interès històric. A més, també es pot fer recerca de les imatges a través d’etiquetes. Les persones que tinguin material gràfic per afegir a l’Arxiu encara el poden fer arribar a l’Ajuntament.