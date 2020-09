La consellera Meritxell Budó reitera que Hard Rock no rebrà «ni un sol euro públic»

Budó recorda que Economia també gestiona «directament» el projecte

Pagament a terminis

La consellera de la Presidència ha recordat que el president, el vicepresident i el conseller de Territori ja havien manifestat reiteradament que no es destinaria ni un sol euro públic a aquest projecte. En aquest sentit, Budó ha defensat que el Govern ha estat «escrupolós» en les condicions del CRT de Vila-seca i Salou, i que «sempre s'ha estat transparent en aquesta qüestió».Meritxell Budó ha manifestat que el Govern ha creat «totes aquelles condicions» per a la instal·lació d'aquest complex turístic i d'oci al Camp de Tarragona. També ha recordat que la llei que va possibilitar al projecte va comptar amb el suport de la majoria de grups parlamentaris i que el Pla Director Urbanístic es va consensuar amb el territori i va superar «tots els tràmits d'informació pública amb totes les al·legacions corresponents».Sobre la petició d'ERC perquè compareguin al Parlament el conseller de Territori, Damià Calvet, i el director de l'Incasòl, Albert Civit, per donar explicacions sobre l'operació de compravenda, la consellera de la Presidència ha recordat que ja hi ha una compareixença pendent de fixar data des del juliol de l'any passat i que «des de Territori no hi ha cap problema per poder atendre els dubtes i qüestions dels grups parlamentaris».A més, Budó ha recordat que el projecte està gestionat també directament des del Departament d'Economia i s'ha mostrat convençuda que aquesta conselleria també «voldrà i podrà donar totes les explicacions necessàries en el marc d'aquesta compareixença». A més, la consellera ha insistit que l'operació compta amb «tots els informes favorables de tots els departaments» implicats.El contracte preveu una operació a tres bandes entre Criteria -el hòlding d'inversions de la Caixa que ostenta la propietat dels terrenys-, l'Incasòl i, en darrera instància, la promotora Hard Rock. L'import és de 120 MEUR i l'empresa es reserva durant 10 anys l'opció de vendre l'espai per aquest mateix import i que la Generalitat tingui l'obligació de recomprar-lo si es donen certes condicions.En el moment de formalitzar-se el contracte de compravenda -com a molt tard el 5 d'octubre-, la multinacional nord-americana només abonarà el 20% de la factura -24 MEUR més IVA-. El 70% de l'operació -84 MEUR- el pagarà quan es faci la publicació definitiva dels plans de millora urbana (PMU) al DOGC i, el 10% restant -12 MEUR-, quan el projecte de reparcel·lació s'inscrigui als registres de la propietat, o bé si passats sis mesos a partir de la publicació de l'aprovació definitiva del PMU el projecte de reparcel·lació no s'inscriu al registre.