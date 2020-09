Els Mossos detenen dos conductors borratxos que van provocar accidents a la Canonja i la Selva

Un dels accidents va afectar quatre vehicles a la T-11 la nit de dissabte

Accident i detenció a la Selva del Camp

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest passat cap de setmana a dos conductors, un home i una dona, que van provocar accidents de trànsit mentre conduïen sota els efectes de l'alcohol.El primer dels accidents es va produir el passat dissabte, al voltant de les 11 de la nit, al quilòmetre 12,7 de la carretera T-11, al terme municipal de la Canonja. Els Mossos van rebre l'avís per la topada de quatre vehicles i, en un d'ells, va quedar atrapada la conductora.Segons la investigació de la policia al lloc de l'accident, van determinar que, en realitat s'havien produït dos accidents per encalç. En el primer, un conductor va encalçar per darrere un vehicle que circulava correctament davant seu. A conseqüència de l'impacte l'altre vehicle va sortir projectat contra la tanca seguretat, va xocar i va bolcar.El vehicle que havia provocat l'accident va quedar encarat en sentit contrari amb els llums enfocant els vehicles que circulaven correctament. Això va provocar el segon accident, també per encalç, ja que els llums haurien enlluernat el primer vehicle que va arribar al punt de l'accident i que es va trobar amb tots els trossos a la via.El conductor va frenar bruscament i un segon vehicle que circulava darrere seu i que també hauria quedat enlluernat no va poder evitar-lo i el va encalçar.Els Mossos van fer les proves d'alcoholèmia als implicats i van comprovar que el conductor que havia provocat el primer accident anava sota els efectes de l'alcohol. A més a més dels símptomes que mostrava l'home, en la prova va donar una taxa d'1,09 mg/l, més de quatre vegades la permesa legalment.L'home, que va quedar detingut, va ser deixat en llibertat diumenge amb el compromís de presentar-se davant de l'autoritat judicial quan sigui requerit.L'altra detenció d'un conductor begut es va produir diumenge a la Selva del Camp. A la nit, el vigilant municipal de la localitat va informar que hi havia una persona en estat ebri circulant pel poble i que havia topat contra un estacionament de bicicletes. El vigilant la va aturar quan aquesta intentava fugir del lloc.La patrulla de mossos que va arribar al lloc dels fets va observar que la conductora presentava evidents símptomes d'anar sota els efectes de l'alcohol.Tot i els nombrosos intents per identificar la dona i que se sotmetés a les proves d'alcoholèmia, la conductora no va col·laborar en cap moment i es va negar a realitzar les proves, segons expliquen fonts policials.Com a conseqüència, els mossos van detenir-la per conduir sota els efectes de l'alcohol i per la negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia. Després de declarar a comissaria, els agents van deixar la detinguda en llibertat amb el compromís que comparegui davant l'autoritat judicial quan sigui citada.