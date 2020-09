Els Bombers han fet una vuitantena de sortides aquest dilluns des de la tarda per les tempestes que hi ha hagut a la zona metropolitana i a Tarragona. La majoria han tingut lloc a la Regió Metropolitana Sud, però també n'hi ha hagut a la Nord i alguna a la Regió Central. Des dels Bombers s'explica que en aquestes incidències no hi ha hagut persones ferides, i que bona part de les actuacions han estat a causa d'arbres caiguts i de baixos inundats. ​​​​​​​