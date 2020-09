La Residència NostraLlar dels Pallaresos detecta un positiu per covid-19

El treballador es troba en quarantena i en les pròximes 48 hores, residents i professionals del centre se sotmetran a proves PCR

Actualitzada 07/09/2020 a les 22:03

Pallaresos ha informat avui al vespre que un dels seus treballadors ha estat contagiat per covid-19. «Els protocols preventius implementats des del pasat mes d’abril han permès detectar un positiu per covid d’un dels professionals del centre», informaven des de la residència, i han assegurat que «es tracta d’un cas aïllat, que ha impulsat l’activació immediata de les mesures reactives». Així doncs, aquest treballador es troba en quarantena i en les pròximes 48 hores, residents i professionals del centre se sotmetran a proves PCR per assegurar que no hi ha ningú més afectat. «Des de la direcció del centre s’han activat també tots els protocols de comunicació als diferents col·lectius», assenyalen. Per tant, a diferència del que va succeir mesos enrere, sembla que ara la residència si ha notificat aquest contagi per coronavirus als familiars dels residents. Com a mesura preventiva, s’han restringit les visites. «Estem preparats per afrontar aquesta situació», remarquen des del centre.