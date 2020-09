Detingut a Cambrils un camioner per conducció temerària i donar positiu en drogues

Efectuava constants ziga-zagues i posava en perill la seguretat de la resta d’usuaris de la via

Actualitzada 07/09/2020 a les 17:16

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir ahir diumenge un home, de 49 anys, de nacionalitat espanyola i veí de d’Albatera (Alacant), com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària i conduir sota els efectes de les drogues.Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts de vuit del vespre quan diversos conductors van alertar que un camió circulava fent esses per l’AP-7 alhora que envaïa tots els carrils al quilòmetre 281, a l’alçada de l’Hospitalet de l’Infant en sentit Barcelona.La patrulla es va poder situar darrere seu i va observar la conducció temerària del conductor del camió, de gran tonatge, el qual efectuava constants ziga-zagues i posava en perill la seguretat de la resta d’usuaris de la via. Al quilòmetre 265 d’aquesta autopista, al terme municipal de Cambrils, se’l va poder aturar amb la màxima seguretat. Seguidament se li van practicar les proves d’alcohol i de detecció de substàncies estupefaents o psicotròpiques amb resultat positiu pel que fa al consum d’opiacis, cocaïna i cànnabis.El conductor del camió va quedar detingut i aquest matí ha quedat en llibertat amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerit.