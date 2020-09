Alumnes i professors del mòdul de vela de l'Institut Jaume I de Salou en quarentena per un positiu

Segons ha confirmat Salut, hi hauria 19 persones en aïllament domiciliari a l'espera de proves

Actualitzada 07/09/2020 a les 13:42

Setze alumnes i tres professors del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Vela de l'Institut Jaume I de Salou es troben en quarentena per covid-19. Segons ha informat el Departament de Salut, aquest cap de setmana els han confirmat un cas positiu d'un alumne del mòdul. Per aquest motiu, la resta es troben en quarentena. Les classes del cicle haurien començat la setmana passada.De moment, estan a l'espera de fer-se la prova PCR i hauran de romandre, igualment, durant 14 dies aïllats per ser contactes estrets d'un positiu i per si desenvolupesin símptomes.