Una discoteca de Salou denuncia persecució policial després de 135 inspeccions en 9 mesos

La patronal Fecarsam afirma que Tropical és un dels locals d'Espanya que ha tingut més controls

08/07/2020 a les 16:32

La discoteca Tropical de Salou ha denunciat persecució policial després d'haver rebut 135 inspeccions en nou mesos -entre abril del 2019 i aquest mes de juliol-, segons informa la patronal d'oci nocturn Fecarsam.La patronal d'oci nocturn Fecarsam denúncia que és un dels locals d'Espanya amb més inspeccions policials, malgrat ser un negoci de temporada, per la qual cosa només obre entre octubre i abril i, a més, ha estat tancat per l'emergència sanitària.El local es divideix en Tropical Salou i Tropical Fusion, en oferir l'activitat de discoteca i restaurant, per la qual cosa compta amb dues llicències independents.La major part de les inspeccions rebudes se centren en la terrassa del Tropical Fusion, que compta amb permís per a posar música atorgat per l'Ajuntament de Salou el 2017.Segons la patronal, la Policia Local de Salou va dur a terme inspeccions diàries durant el 2019 -fins i tot tres en un mateix dia- el que va sumar 30 actes al mes, «fent la vida impossible a l'empresari titular de l'activitat».També s'han imposat múltiples multes per superar el nivell de soroll, que sumen 85.000 euros, però «mai es va realitzar cap prova sonomètrica».A més, hi ha una altra bateria de multes per no comptar amb el preceptiu personal de seguretat, que ascendeixen a 18.000 euros, però la discoteca assenyala que l'activitat de discoteca comença a mitjanit i les inspeccions es feien abans d'aquesta hora.Aquest passat dissabte, la Policia Local va desallotjar la discoteca abans de l'hora del tancament per incumpliment de les mesures de seguretat per a contenir la pandèmia i per aglomeracions.No obstant això, Tropical assenyala que ja havien superat poc abans una inspecció administrativa dels Mossos d'Esquadra i assegura que pot acreditar la limitació de l'aforament al 50% per les imatges de les càmeres de seguretat.Finalment, assenyala que va ser el mateix propietari qui va avisar a la policia davant la multitud que esperava al carrer per a entrar en el local, ja que no es permetia l'accés sense reserva o sense haver comprat l'entrada anticipadament.Tropical adverteix que perillen un centenar de llocs de treball, per la qual cosa Fecarsam demanarà informació a l'ajuntament sobre les inspeccions a la resta del sector i, en funció del resultat, emprendrà accions legals.Per part seva, l'Ajuntament de Salou ha declinat oferir la seva versió de moment.