Salut notifica que no hi ha hagut cap contagi a Tarragona, tot i els brots

El Departament va alertar de dos nous brots: un a Tarragona i un altre a Xerta i Camarles

Actualitzada 09/07/2020 a les 13:18

Catalunya

Informació declarada per les funeràries

El nou informe del Departament de Salut no ha comptabilitzat cap nou contagi a la regió sanitària de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i els brots que es van donar a conèixer ahir a Tarragona, Xerta i Camarles. Es desconeix si els contagis ja es van comptabilitzar en informes passats reportats per Salut.D'aquesta manera, els contagis es mantenen amb 2.212 a Tarragona i 341 a l'Ebre. En residències la xifra és de 471 i 20, respectivament. El nombre de defuncions segueix sent 399 a la regió tarragonina i 45 a l'ebrenca.No obstant això, Tarragona ha sumat tres noves altes hospitalàries i suma 1.145 i a l'Ebre es mantenen en 129.El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 74.367 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.169 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 40.Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 40.038 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la COVID-19.Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 15.074 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.Quant a la comarca del Segrià, des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 2.694 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2, dels quals 137 han mort amb la COVID-19.Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Són un total de 12.606 persones fins ara, amb la COVID-19 o com a sospitosos. D’aquestes, 6.895 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.111 a una residència i 799 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.