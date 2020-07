Renfe llança una campanya promocional entre Barcelona i el Camp de Tarragona amb la Comunitat Valenciana

Els usuaris poden adquirir 4 bitllets a València per 100 euros i fins a Alacant per 120 euros

Actualitzada 09/07/2020 a les 17:01

Augment de places

Renfe llança una nova campanya promocional dirigida a incentivar els viatges d'oci en període estival per a grups de 4 persones amb preus molt competitius per viatjar en trens AVE i Euromed des de Barcelona i Camp de Tarragona fins a Alacant i València.L’oferta és valida des del passat 6 de juliol fins esgotar existències, disponible exclusivament per a viatges en classe Turista en trens AVE i Euromed que uneixen Barcelona amb Alacant i València o en sentit invers, amb parada a l’estació de Camp de Tarragona.Els usuaris poden adquirir 4 bitllets per viatjar durant els mesos de juliol i agost des de Barcelona a València per 100 euros i fins a Alacant per 120 euros.Des del passat 7 de juliol, Renfe ha augmentat durant aquest mes el número de places entre Barcelona i la Comunitat Valenciana. S’ha recuperat la circulació d’un Euromed els diumenges a les 18.15 h des de València fins a Barcelona amb parada a Castelló i Camp de Tarragona. Aquesta circulació suposa un increment del 33% els diumenges en sentit nord al Corredor Mediterrani.Actualment circulen 6 trens diaris per sentit entre Barcelona i la Comunitat Valenciana i una els diumenges entre València i Barcelona. Les freqüències s’aniran ampliant segons la demanda i les noves exigències dels viatgers.