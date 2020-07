Padel Indoor Torredembarra continuarà obrint amb normalitat malgrat l'escorcoll policial

L’empresa Padel Indoor Torredembarra, que va ser objecte d’una operació policial per l’existència d’una plantació de marihuana il·legal, ha emés un comunicat desmentint cap relació amb aquesta i que continuaria la seva activitat i horaris habituals.La Guàrdia Civil va escorcollar el local el passat dilluns i va detenir dues persones per un presumpte delicte de cultiu i tràfic de drogues. La direcció de Padel Indoor manifesta la seva «total i absoluta desvinculació i desconeixement respecte als fets» ja que, afirma, «es tracta d’un espai aliè a l’activitat del club, malgrat formar part de la instal·lació».Després de l’escorcoll, destaquen que «estem en estreta col·laboració amb les autoritats competents per a què puguin resoldre i esclarir aquest assumpte desafortunat en el que, lamentablement, s’ha vist involucrat el nostre club». A banda, agraeixen «totes les mostres de suport i afecte rebudes».Els usuaris de l’empresa, ubicada al polígon Roques Planes, haurien advertit de l’olor a marihuana i això va desencadenar la investigació policial. L’activitat i horaris del club «continuaran sent els habituals».