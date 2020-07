L'Ajuntament de Salou clausura els tres locals d'oci nocturn que van incomplir la normativa de seguretat sanitària

L'alcalde ha situat aquests incompliments com a «casos aïllats», tot afegint que la majoria del sector treballa de forma «responsable» adaptant-se a la «nova realitat». «És fonamental que tothom col·labori i sigui responsable, individualment i explotant els seus negocis. Davant incompliments flagrants de les mesures sanitàries l'Ajuntament té l'obligació d'actuar tal com mana llei», ha argumentat en una compareixença aquest dijous al matí.Un dels locals afectats per la mesura és la discoteca Tropical, que aquest dimecres va denunciar públicament una suposada campanya de persecució policial –amb 135 inspeccions de la policia local en nou mesos, apunten- a través de la patronal Fecasarm. «Si hi ha unes actes que constaten veritablement que hi ha incompliments de la normativa hem d'actuar d'acord a dret, hem de ser contundents i no tolerar aquestes situacions. No hi ha cap problema: qui compleix, que és tot Salou, no li passa res. A qui incompleix, li cau el pes de la llei», ha respost l'alcalde.Per la seva banda, els propietaris de Tropical han anunciat que ja han recorregut la mesura davant el jutjat contenciós-administratiu de Tarragona demanant que es deixi sense efecte el tancament. També han emès un nou comunicat on tornen a carregar contra el consistori i qüestionen que se'ls hagi imposat un tancament basat en quatre actes policials que no precisarien les mesures de seguretat sanitària que s'incompleixen «situant el local en una situació de total i absoluta indefensió». Asseguren, fins i tot, que una de les actes policials no existeixen i que els Mossos no haurien detectat cap infracció.