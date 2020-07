El tatuatge artístic de Josep Guinovart

Dissabte 11 de juliol s’inaugurarà al Museu de la Vida Rural de l’Espluga ‘El meu tatuatge és la terra’

Actualitzada 08/07/2020 a les 20:43

El pintor i gravador Josep Guinovart i Bertran (Barcelona, 1927-2007), va arribar a Agramunt, on tenia la família materna, fugint de la Guerra Civil. En aquell lloc s’intensificaria el seu vincle

amb la natura, les eines del camp, els animals i altres objectes que s’acabarien veient representats en les

seves obres. Una síntesi d’aquest lligam es pot contemplar en l’exposició El meu tatuatge és la terra, que s’inaugurarà el dissabte 11 de juliol i que quedarà recollida en tres espais de la Conca de Barberà: el Museu de la Vida Rural i la Fassina Balanyà, ambdós a l’Espluga de Francolí, i el Monestir de Poblet.

El meu tatuatge és la terra recrea l’univers que Guinovart va descobrir en arribar a Agramunt, fugint de la guerra. Forques, falçs, trills, ous o blat són elements que formen el llenguatge pictòric d’aquest artista que, lluny de representar la realitat, la presenta amb tots els seus volums i textures, convertint així un modest drap collit de terra en una obra d’art.

Així, les parets de la sala del Cubar de Poblet vestiran peces que parlen d’esperança i de futur. A la Fassina Balanyà també es parlarà de terra i de llavors, però en aquest cas de sarments de vinya i grans de raïm, explosió de vida i d’alegria. Al cor de la sala Maria Font del Museu de la Vida Rural hi batega l’Era, epicentre de la vida de les Terres de Ponent, regada per una pluja fèrtil d’objectes evocadors. A tocar, el bosc del Siscar: deu escultures que Guinovart va tornejar i pintar per retre homenatge al bosc que els va acollir quan Agramunt va ser bombardejat i on va aprendre a llegir els sorolls de la natura.

Des del Museu de la Vida Rural manifesten la seva satisfacció en poder oferir aquesta exposició en aliança amb l’Espai Guinovart d’Agramunt, la Fassina Balanyà i el Monestir de Poblet, ja que «aquests tres equipaments culturals aposten per educar en els valors de la sostenibilitat, creuen en l’equilibri entre l’home i la natura i reivindiquen el nostre món rural».

L’exposició es podrà visitar des de dissabte 11 de juliol fins al 30 d’agost. La inauguració es farà el mateix 11 de juliol, i és d’accés gratuït, tot i que és necessari tenir una entrada per garantir-ne l’aforament controlat. Aquesta entrada es pot aconseguir a través de la pàgina web del museu (https://museuvidarural.cat/el-meu-tatuatge-es-la-terra/). L’acte d’inauguració començarà a les 12 h al Monestir de Poblet, continuarà a la Fassina Balanyà i acabarà al Museu de la Vida Rural, on es realitzaran els parlaments. En aquest recorregut festiu es podrà veure la mostra que acullen els tres espais. Des de l’organització s’informa que l’exposició s’inaugurarà seguint els protocols de seguretat del Museu de la Vida Rural en relació a la COVID-19.

D’altra banda, durant els dos mesos que estigui oberta la mostra es programaran tot un seguit d’activitats culturals vinculades a l’exposició amb l’objectiu de generar propostes que aprofundeixin en els continguts de la producció i que conviden a la reflexió sobre la nostra relació amb l’entorn natural.