El Club Marítim d'Altafulla obliga el concessionari del bar-restaurant a què prengui mesures

L’Ajuntament l’ha advertit per incompliments dels protocols per la covid-19

L'actual junta del Club Marítim Altafulla ha requerit a l'arrendatari de les instal·lacions de bar-restaurant que ajusti la seva activitat a la descrita en el contracte que té actualment amb el Club, segons expliquen en un comunicat. Alhora, mostren el seu «absolut desacord» amb les accions que s'han realitzat reiteradament en les passades setmanes i que «han malmès la imatge de l'entitat».L'Ajuntament ha fet diversos advertiments per aglomeracions en plena pandèmia. Si bé el local és del Club, està gestionat per un concessionari mitjançant contracte d'arrendament. Per tot el que ha succeït darrerament s'ha requerit a l'arrendatari que es respectin les mesures d'higiene necessàries per garantir la seguretat tant dels clients com dels socis.

Així mateix, s’ha requerit a l’arrendatari per tal que respecti els horaris d’obertura segons el contracte i d’acord amb el que estipula l’ordenança municipal d’Altafulla. L’entitat afirma que les actituds com les realitzades en les passades setmanes «no ens representen com a entitat i vulneren, en tot moment, l’acord contractual amb l’actual l’arrendatari».