Detingut per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia i provocar un accident a Vila-seca

L'home de 35 anys mai havia obtingut el permís de conduir

Actualitzada 09/07/2020 a les 10:33

Un home de 35 anys de nacionalitat romanesaha estat detingut aquest dimecres com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i no haver obtingut mai el permís de conduir.

Els fets van passar ahir per la tarda quan es va produir un accident de trànsit lleu a l’autopista AP-7, a l’altura de Vila-seca. En arribar al lloc, els agents van trobar els vehicles implicats, un camió i un turisme, estacionats al voral amb els seus ocupants a l’exterior.

Acte seguit, els van realitzar les proves d’alcoholèmia i el conductor del vehicle va donar un resultat positiu de 0,94 mg/l, superant quasi en quatre vegades la taxa permesa. A més, també van comprovar que no disposava de permís de conduir.

Davant d’aquests fets els Mossos d’Esquadra van detenir-lo per conduir sota els efectes de l’alcohol i no disposar de carnet. El detingut passarà en les properes hores a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.