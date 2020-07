La Policia Local també he detingut un home per tenir una ordre de crida, cerca i detenció

Actualitzada 09/07/2020 a les 09:54

La Policia Local de Torredembarra ha detingut en els darrers dies dues persones per violència de gènere i per una ordre de crida, cerca i detenció. La primera va tenir lloc dimarts a la tarda, quan es va detenir un individu com a presumpte autor d’un delicte de violència de gènere contra la seva parella i la filla de tots dos.

D’altra banda, al voltant de dos quarts de quatre de la matinada de dimecres, a la plaça de la Font, agents de la Policia Local van detenir una persona sobre la qual hi havia una ordre de crida, cerca i detenció per part d’un Jutjat de Palma de Mallorca per delictes contra la seguretat del trànsit i la salut pública. El detingut va passar a disposició judicial.