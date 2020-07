La policia local del municipi també arresta un home en cerca i captura per delictes contra la seguretat del trànsit

Actualitzada 09/07/2020 a les 17:05

La Policia Local de Torredembarra va detenir aquest dimarts un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. L'arrestat hauria agredit la seva parella i la filla de tots dos. A més, a quarts de quatre de la matinada de dimecres, agents del cos van arrestar una persona sobre la qual hi havia una ordre de crida, cerca i detenció per part d'un jutjat de Palma de Mallorca per delictes contra la seguretat del trànsit i la salut pública. El detingut va passar a disposició judicial.