Denuncien falta de personal a diverses oficines de Correus del Camp de Tarragona

UGT i CCOO critiquen la manca de cobertura de plantilla a les unitats de repartiment de Reus, Calafell, Vendrell i Cunit

Actualitzada 09/07/2020 a les 15:21

UGT i CCOO, sindicats majoritaris de Correus a Catalunya, començaran un procés de mobilitzacions per denunciar la manca de cobertura de plantilla a les unitats de repartiment que l'empresa té per tota Catalunya. Aquesta afecta a les oficines que Correus té a: Barcelona ciutat -districtes 21 i 16-, Carteria i Centre Tractament Postal de Girona, Blanes, Lloret de Mar, Tàrrega, Cervera, Gavà, Sant Cugat de Vallès, Granollers, El Vendrell, Sant Celoni, Cunit, Reus, Rubí, Montmeló, Palafrugell i Calafell.



Des dels sindicats titllen la retallada «d'injustificada», la qual «repercuteix directament en les condicions laborals dels treballadors, per la sobrecàrrega de treball, que suposa un risc per a la salut i perjudica la qualitat del servei als ciutadans que han de patir llargues cues a les oficines i retards en la recepció dels enviaments». Per aquest motiu han decidit iniciar concentracions de protesta en els centres de treball més afectats per la falta de contractació.