Alcover restringeix l'accés de cotxes i persones a la Vall del Glorieta

També recomana no banyar-se al cabal del riu

Actualitzada 09/07/2020 a les 11:30

L'Ajuntament d'Alcover tancarà l'accés de vehicles a la Vall del riu Glorieta tots els caps de setmana i aquells dies en què s'activi el Pla Alfa 2 de risc d'incendi forestal; i controlarà l'entrada de les persones que hi vagin a peu per evitar massificacions. Aquesta nova mesura s'aplicarà a partir d'aquest dissabte 11 de juliol i pretén minimitzar la massificació en aquest paratge natural. L'Ajuntament reforçarà la vigilància policial per evitar-hi una afluència massiva de vehicles i persones. Per altra banda, els veïns de la zona, propietaris i clients dels establiments de restauració, podran accedir i circular amb normalitat, segons informen fonts municipals.