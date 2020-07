Mor el treballador accidentat aquest dimecres en una empresa del grup IQOXE a Vila-seca

Actualitzada 08/07/2020 a les 20:54

Un treballador ha mort aquest dimecres a Vila-seca després d'haver patit un accident a l'empresa IQOXE Emulsiones Poliméricas, una companyia del grup IQOXE. El decés ha estat confirmat per fonts de l'hospital Joan XXIII de Tarragona, on es trobava ingressat en estat «molt crític» a causa de l'incident des d'unes hores abans. Per causes que es desconeixen, l'empleat, un veí de Tarragona de 62 anys, s'ha precipitat deu metres en caure pel forat d'un muntacàrregues que havia revisat. L'home treballava per l'empresa Dominion Global, subcontractada per IQOXE Emulsiones Poliméricas.