Les confraries de pescadors de Tarragona reben un ajuda per recollir deixalles marines

Per reduir l’impacte negatiu de les deixalles marines als ecosistemes i la biodiversitat marina, l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 preveu impulsar iniciatives com la d’aquests ajuts, destinats a l’enretirada activa de residus presents a l’ecosistema i accions per millorar el coneixement i la conscienciació sobre aquesta problemàtica per poder actuar sobre el seu origen.Diversos estudis indiquen que prop del 80% d’aquesta forma de contaminació està formada per plàstics i que la principal font són les activitats humanes terrestres.