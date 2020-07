«Hem impulsat una línia d'ajuts als comerços, els autònoms i les PIMES»

L’alcalde del Morell, Eloi Calbet, detalla totes les mesures que ha pres el consistori per esmorteir l’impacte de la crisi sanitària al municipi

—De quina manera ha afectat la paralització de l’activitat econòmica durant el confinament al Morell?

—Som un municipi que no viu del turisme. L’activitat econòmica ha anat tornant, a poc a poc, a la normalitat. Des de l’Ajuntament hem estat al costat del comerç i vam impulsar una línia d’ajuts que ja ha superat el termini d’exposició pública i ha sortit la convocatòria. Va adreçada a tots els comerços, autònoms o PIMES amb seu al municipi que hagin estat obligats a tancar durant l’estat d’alarma o que hagin tingut una reducció d’ingressos. Hi ha la possibilitat d’ampliar-la, perquè tot i que esperem que la situació millori, res apunta en aquesta direcció a la vista del que està succeint a Lleida. El municipi té indústria química i ha estat tot un sustent durant aquest període, però el sector serveis i molta indústria autònoma ha hagut d’aturar la seva activitat. Hi ha hagut ERTO, però la situació s’ha anat normalitzant. El cert és que, a hores d’ara, la taxa d’atur al Morell és molt similar a la de fa un any, la qual cosa és una bona notícia. Això no obstant, hi ha molta gent que ho està passant malament. La part més important està entre el sector més jove. A l’estiu podien anar a treballar a indrets com PortAventura, però el parc, per exemple, obrirà amb menys plantilla.

— Es poden sol·licitar ja aquestes subvencions?

—Sí, es pot presentar la sol·licitud. Són unes subvencions que s’han vehiculat a través de l’Associació de Comerciants i possiblement traurem una nova convocatòria, perquè l’Ajuntament ha d’estar al costat del teixit comercial, l’empresarial i de les persones

— Han ofert facilitats en el pagament d’impostos i taxes als veïns del Morell?

—Durant més de tres mesos l’Ajuntament ha suportat la càrrega fiscal perquè, per exemple, encara no hem girat el primer trimestre del subministrament d’aigua. L’Ajuntament va paralitzar i ajornar el cobrament de taxes i impostos. Per altra banda, hem accelerat el pagament de les factures a tercers. L’Ajuntament s’ha hagut d’estrènyer el cinturó, però gràcies a la bona gestió econòmica hem estat fent i que ens ha permès tenir liquiditat, hem pogut disposar d’aquest coixí per fer front amb celeritat a les factures i a les nòmines. Cal dir que tots els treballadors de l’Ajuntament –són un total de 110– han pogut cobrar, fins i tot aquells que estaven a casa. L’Ajuntament del Morell ha tingut una despesa de 800.000 euros des de l’inici de l’estat d’alarma. Hem paralitzat tots els cobraments dels edificis, les quotes mensurals i hem modificat el calendari de pagament dels impostos. A més hem fet quelcom que no tots els ajuntaments han fet: hem aplicat el fraccionament automàtic de l’IBI de tal manera que el 50% es pagarà a l’agost i el 50% restant, a l’octubre. A banda de l’alleugeriment econòmic, això facilita el tràmit i no haver de sol·licitar-ho. A més, hem reduït en un 50% el cànon de l’aigua durant els mesos d’abril i maig. Tot plegat sense rebre ni cinc cèntims, sense ingressar.

—Aquest esforç econòmic suposarà renunciar a algunes de les inversions previstes per enguany?

—L’Ajuntament gaudeix d’una situació econòmica molt bona, amb un bon romanent de tresoreria i un nivell de tresoreria real que ens permet aplicar aquestes mesures. Però hem hagut de fer un esforç extra i, si fem balanç, hi haurà més despesa que ingressos, però les inversions previstes les podrem fer. Quan tens un projecte de futur, t’has de plantejar mesures de contingència. A hores d’ara tenim un deute a zero, però suposo que hem d’assumir que igual ens haurem d’endeutar perquè el que cal fer ara és incentivar l’economia, no aturar-la. Per exemple, mantenim l’ambició d’executar la renovació de la rambla que teníem prevista amb un pressupost de 750.000 euros i n’estem redactant el projecte. El mateix succeeix amb la pista esportiva coberta i que suposarà una inversió de més d’un milió: mantenim la voluntat de construir-la.

— En quins altres àmbits s’està fent un esforç per mantenir l’activitat.

—El Morell és un municipi al costat de la cultura i aquest és un sector que està molt tocat. Des de l’Ajuntament creiem que, si teníem el compromís de programar actes, hem de continuar fent-ho. Hem volgut mantenir la festa major, però amb les mesures de prevenció per evitar contagis. Molts actes seran amb reserva prèvia, mantenint el distanciament social... Per altra banda, hem ampliat algunes propostes, com els Dijous d’estiu, un cicle que només es feia a l’agost i que ja ha començat i es continuarà fent fins a mitjans de setembre. També cal destacar l’esforç que s’ha fet per dotar de recursos els serveis socials. Hem incrementat la despesa en el Banc d’Aliments, hem arribat a triplicar-ne les aportacions, ja que hem d’estar al costat de la gent més que mai. Evidentment és destacable l’esforç que tothom està fent, empreses i autònoms i totes les persones que estan afectades per un ERTO. Val a dir que, amb tota aquesta situació provocada per la COVID-19, hem hagut d’intentar solucionar problemes de coses que no depenien de nosaltres.

—Han permès l’ampliació de terrasses als locals d’hostaleria del municipi?

—Aquells que han volgut ampliar l’espai de la terrassa, ho han pogut fer. No només això, sinó que s’ha fet una exempció en el pagament de la taxa de via pública de quioscos, bars i locals...

—L’Ajuntament del Morell ha pogut obrir els serveis públics?

—Aquest dilluns hem obert la piscina municipal amb totes les precaucions. Els usuaris poden anar-hi per torns i amb cita prèvia. Hem reduït també els preus i hem incrementat personal de neteja: entre torn i torn desinfecten tota la piscina i hem hagut de treure tots els elements, com les gandules, no s’ha obert el bar. El més còmode hauria estat tancar-la i estalviar-nos problemes com han fet molts ajuntaments, però tenim clar que, per poc que sigui, havíem d’obrir-la. D’altra banda, el centre de dia del Morell va ser el primer a tancar portes davant l’amenaça de la COVID-19 i ha estat l’últim a obrir. S’ha obert la llar d’infants, s’han posat en marxa els casals d’estiu...