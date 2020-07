En estat greu un treballador d'IQOXE en precipitar-se des d'uns deu metres

L'home d'uns 60 anys, que treballa per Dominion Global, ha caigut pel forat d'un muntacàrregues

Un treballador subcontractat pel grup Iqoxe es troba ingressat en estat «molt crític» a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona després de patir un accident laboral a Vila-seca, a primera hora d’aquest dimecres, segons han confirmat fonts hospitalàries. L’home, d’uns 60 anys d’edat, ha caigut des d'uns deu metres pel forat d'un muntacàrregues a la planta d'IQOXE Emulsiones Poliméricas. Tal com ha explicat la companyia, es tracta d’un empleat d’una empresa subcontractada de manteniment, Dominion Global. Des d'IQOXE s'informa que l’accident s’ha produït per causes que encara es desconeixen, quan s’havia enllestit la revisió del muntacàrregues.