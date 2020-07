Els hospitals de Lleida derivaran pacients a Tarragona i Reus per buidar llits

Actualment, el sistema sanitari lleidatà no està saturat però podria estar-ho els pròxims dies amb l'augment de casos

Actualitzada 08/07/2020 a les 15:24

Els hospitals de Lleida traslladaran pacients a altres centres sanitaris catalans de Barcelona, Reus, Tarragona o Igualada per tenir suficients llits poder fer front als rebrots de coronavirus que estan afectant la comarca, amb especial incidència al Segrià. S'espera que es puguin començar a fer en 24 hores.El gerent territorial de l'ICS a Lleida i de Gestió de Serveis Sociosanitaris, Ramon Sentís, ha explicat que actualment el sistema sanitari de Lleida no està saturat tot i que puntualitza que podria estar-ho els pròxims dies si no arriba més personal i no es comencen a derivar pacients a d'altres hospitals. «El brot ha arribat abans de temps i ens ha agafat a contrapeu», ha dit.Actualment, els llits per pacients covid destinats en tres clíniques privades de Lleida estan plens. Entre les tres clíniques (Vithas, Perpetuo Socorro i Aliança) i els dos hospitals lleidatans hi a 69 hospitalitzats, 9 dels quals estan a les UCI de l'Arnau de Vilanova i el Santa Maria de Lleida.Sentís ha recordat que diumenge a l'Arnau es va obrir la segona planta de coronavirus, que està al 50% d'ocupació i que està previst obrir una tercera planta si fos necessari. En total, ha dit, la capacitat de llits a l'Arnau és de 75 llits. «Però per nombre de professionals només es podria atendre la primera i la segona planta», ha dit.