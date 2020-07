Un nou positiu i una alta hospitalària per Covid a Tarragona

La xifra de defuncions es manté en 399

Actualitzada 07/07/2020 a les 12:25

Catalunya

Informació declarada per les funeràries

La regió sanitària del Camp de Tarragona ha sumat un nou cas positiu per coronavirus en les darreres 24 hores que eleva la dada a 2.211. El nou informe, que ha reportat el Departament de Salut, ha restat un positiu en residències i la xifra es troba en 473. També s'ha produït una nova alta hospitalària (1.142), mentre que les defuncions es mantenen en 399.Pel que fa a la regió de les Terres de l'Ebre, les dades es mantenen respecte la jornada d'ahir. Hi ha 340 casos positius per Covid, 20 positius a residències, 129 altes en centres hospitalaris i 45 morts.El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 73.597 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.164 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 45. A més, 543 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 39.937 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la COVID-19.Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 15.059 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.Quant a la comarca del Segrià, des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 2.615 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2, dels quals 136 han mort amb la COVID-19.Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Són un total de 12.596 persones fins ara, amb la COVID-19 o com a sospitosos. D’aquestes, 6.874 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.099 a una residència i 796 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.