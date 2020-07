Rodonyà recuperarà la cova del Faiet i la farà visitable

Actualitzada 07/07/2020 a les 13:27

Rodonyà vol recuperar i fer visitable la cova del Faiet. L'alcalde Enric Ferré i el propietari dels terrenys on està situada la cova, Josep Gestí, han signat un conveni de cessió de l'espai en el marc del programa d'actuacions sobre el patrimoni cultural que impulsa l'Ajuntament. Amb la signatura del contracte, el consistori assumeix iniciar el procés de recuperació i posada en valor d'aquesta cavitat càrstica -és a dir, modelada per l'aigua a través d'un procés d'erosió per meteorització química. La cova, tal i com es recull en el Catàleg de Béns del municipi del POUM, és d'interès patrimonial pels seus valors naturals i culturals. S'ha elaborat un pla d'actuació i la primera fase seran treballs de desenrunat i condicionament de l'accés.