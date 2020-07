Més d'una desena de residències del Camp de Tarragona han patit la COVID

Nostrallar i Santa Tecla Ponent lideren la llista facilitada pel Govern dels casos registrats l’1 de maig, a resposta d’una pregunta parlamentària del PP

Dotze residències per a la gent gran del Camp de Tarragona van tenir persones contagiades en plena pandèmia, el passat 1 de maig, segons les dades facilitades pel Govern de la Generalitat a una pregunta parlamentària del Partit Popular. En el primers llocs destaca la Residència Nostrallar, dels Pallaresos, amb 67 avis contagiats i 44 professionals en situació d’aïllament per sospita o confirmació de COVID-19. Aquestes dades corresponen a una fotografia d’aquell dia i no als casos acumulats fins a aquella data, però sí que permet fer-se una idea de com estaven aquests centres en un moment en què, si bé la corba general ja estava baixant, encara mancava arribar al màxim de casos a les residències.

Fonts del grup STS, que gestiona Nostrallar des del passat 15 d’abril per la intervenció de la Generalitat a causa d’un brot, informen que «des de la nostra arribada el nombre de casos de persones contagiades va anar disminuint molt ràpidament fins a dia d’avui, on podem dir que no comptem amb cap persona contagiada, ni entre els professionals ni els residents». «Ens vam trobar el centre en una situació molt crítica però gràcies a la nostra experiència i la dels nostres equips i la bona coordinació amb les administracions públiques vam organitzar i abordar un pla de contingències que ha donat resultat molt positiu». Quan va entrar-hi STS, el nombre de casos comunicat va ser de 50 i d’almenys 15 residents morts.

El segon centre amb més casos aquell 1 de maig va ser Santa Tecla Ponent, ubicat al barri de Torreforta de Tarragona, amb 53 residents contagiats i 27 professionals aïllats. Segons ha pogut saber Diari Més, les primeres infeccions es van detectar el 7 d’abril i el període amb més incidència va ser entre el 20 d’abril i el 7 de maig. Deu dies després, el 17, van confirmar que no tenien cap persona contagiada, després de diverses morts i recuperacions. Aquest mitjà no ha pogut saber, per ara, quantes morts s’han produït en cada centre. Tanmateix, el Departament de Salut va informar en el seu balanç diari ahir que les morts en residències havien estat 121 a la regió sanitària del Camp de Tarragona i 8 a les Terres de l’Ebre. A Santa Tecla Ponent, des del passat 1 de juny, la Generalitat la considera en la categoria de «verda», és a dir, que ja s’hi poden incorporar els avis. Amb 110 places i una setantena d’empleats, les activitats han tornat a aquest centre, que ja des de la setmana anterior al 17 de maig havien sectoritzat els diferents espais per tal de fer més agradable i segura l’estada als residents no infectats.

Altres centres amb més d’una trentena de casos són Nostra Senyora de Queralt –a Santa Coloma de Queralt–, Vila-seca i Ballús –Valls. Precisament l’equipament vila-secà va ser un dels punts més afectats durant el confinament, on hi va arribar a actuar l’exèrcit espanyol per a la seva neteja. També va ser notícia la residència Ballús, en tots dos casos a principis del mes d’abril. A banda dels centres que l’1 de maig comptaven amb casos, també n’hi va haver d’altres, al llarg del mes d’abril, que van confirmar-ne, entre ells a Riudoms, Montblanc o a Torredembarra.





Pla de contingència

Per la seva banda, ahir, la consellera de Salut, Alba Vergés, va informar que el 27% de residències catalanes encara té algun cas de COVID-19: el 23% estan classificades com a taronja –compten casos, però tenen la possibilitat d’aïllar-los– i un 4% continu