Més alumnat i aules en unes PAU marcades pel Covid a Tarragona

Actualitzada 07/07/2020 a les 14:32

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han començat aquest dimarts amb un increment d'alumnes a tot el país, que combinat amb les mesures de distanciament social han obligat a posar més aules. A les comarques de Tarragona, 3.749 estudiants s'han presentat a la selectivitat -830 més que el curs passat- i s'han habilitat deu instituts més, en un total de deu ciutats. La covid-19 ha obligat a incrementar les mesures higièniques i de distanciament social. Així, l'alumnat ha hagut d'accedir als centres amb mascareta i s'han hagut de posar gel hidroalcohòlic. En el moment de l'examen però, la mascareta se la poden treure.Del total d'estudiants que es presenten a les proves, 3.191 provenen de batxillerat, 268 de cicles formatius i 290 són de matrícula lliure. El portaveu de la Universitat Rovira i Virgili (URV) durant les proves de selectivitat, Antonio M. García Español, ha explicat que aquest curs hi ha hagut un increment de candidats del 17% respecte el curs passat, una xifra molt superior a la que correspondria per demografia. «Els centres de secundària han obert més la mà i han aprovat més gent», ha valorat. De fet, els gairebé 4.000 alumnes que s'han presentat a les proves suposen un rècord a la demarcació, segons ha indicat García Español.Això, combinat amb les mesures de distància social, han fet que la universitat hagi habilitat més espais. En concret s'ha passat de cinc a quinze instituts a tota la demarcació, el que suposa «moltíssimes més aules» obertes. En termes d'emergència sanitària, s'han col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les classes, s'ha establert una distància de seguretat entre estudiants de dos metres i, en el cas del Campus Catalunya de la URV, s'ha impedit que es quedin a l'interior del recinte entre exàmens.A més, han de portar mascareta tota l'estona, excepte en el moment de fer les proves. En acabar el primer examen, de llengua castellana i literatura, alguns alumnes han explicat les seves sensacions. Més enllà del fet «estrany» de dur mascareta dins l'aula, han assegurat que no els ha suposat cap problema.Pel que fa al nivell de l'examen, no l'han trobat difícil. «Me l'esperava més complicat», ha assegurat Arnau Aubià, alumne de l'IES Tarragona. «No ha sortit res que no haguem vist durant tot el curs», ha reforçat Sergi Olivet, un company seu.Les PAU d'enguany també són úniques per celebrar-se al juliol, a causa de la crisi sanitària. «Hem tingut més temps des que hem acabat el curs. Jo crec que ens ha pogut beneficiar perquè ens ho hem preparat amb més calma», ha apuntat Olivet, que aspira a poder estudiar Publicitat i Relacions Públiques a la URV. Però també hi ha qui desitjava fer-les abans: «Prefereixo fer l'examen més aviat per poder gaudir de l'estiu», ha apuntat Marta Ortiz, també de l'IES Tarragona.El que sí consideren que els ha condicionat és el confinament, que va obligar a suspendre les classes presencials al març. Per Aubià, l'educació telemàtica no ofereix les mateixes garanties: «Sí que pots fer preguntes per correu, però com tenir un professor que t'ho expliqui presencialment, no hi ha res», ha assenyalat. Un company seu, Pol Rodríguez, ha afegit que no els ha permès acabar el temari. «A l'examen de castellà, en la part gramatical, com que n'hem fet menys, potser anàvem més fluixos», ha reconegut.Fins el dia 10 faran els exàmens de totes les matèries a les quals es presentin i les notes les sabran el 27 de juliol.