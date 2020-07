Mas Miró i Creu Roja volen obrir la residència d'estiu a Mont-roig a persones en risc de vulnerabilitat

Es tracta d’una iniciativa pionera que vol unir l’àmbit de la salut i el de la cultura i l’art

Actualitzada 07/07/2020 a les 16:00

La Fundació Mas Miró i la Creu Roja a Catalunya col·laboraran per tal d’obrir la residència d’estiu de l’artista, a Mont-roig del Camp (Baix Camp), a persones en risc de vulnerabilitat amb les quals treballa l’entitat social. El president de la Fundació Mas Miró, Fran Morancho, i el president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, han signat un acord de col·laboració per dur a terme diverses accions per millorar l’estat emocional de les persones usuàries de la Creu Roja. D’aquesta manera, les dues entitats duran a terme diverses accions conjuntament per tal d’ajudar emocionalment les persones vulnerables a través de l’art i dels paisatges que van inspirar l’artista i que el van ajudar a superar una depressió.