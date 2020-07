El concurs fotogràfic Albert Iturria de Vila-seca girarà entorn el confinament

Les obres es podran lliurar fins al dia 31 de novembre al registre general de l'Ajuntament

Actualitzada 07/07/2020 a les 13:09

L'Ajuntament de Vila-seca ha convocat la vuitena edició del concurs fotogràfic en memòria del fotògraf local Albert Iturria, el qual va fotografiar el municipi durant més de 30 anys.Aquest any, el certamen tindrà com a objectiu reflectir el confinament, el desconfinament i la nova realitat provocada per la crisi sanitària de la COVID-19 a Vila-seca. Es podran presentar tant aquelles fotografies que s’han produït en els moments de tancament a les llars, com les celebracions d’aniversari, l’activitat esportiva, educativa, lúdica o social, com ara els aplaudiments, els missatges de recolzament als serveis essencials o les mostres de solidaritat. També s’hi poden incloure aquelles que s’han produït en l’entorn laboral, el teletreball o les mesures de seguretat i restriccions. La nova realitat també es podrà reflectir a les fotografies: les primeres reunions, les primeres passejades, etc.El concurs, adreçat a qualsevol persona que hi vulgui participar sense cap límit d'edat, comptarà amb dues categories (adults i infantil). Els premis per a la categoria d'adults són de 700 euros per al primer, 350 euros per al segon i 175 euros per al tercer. A la categoria infantil s'estableixen cinc premis, dotats amb material escolar per valor de 50 euros. Es valoraran positivament les imatges que, sense deixar de banda la creativitat, responguin a criteris documentals.Les obres es podran lliurar fins al dia 31 de novembre al registre general de l'Ajuntament a l'atenció de la regidoria de Cultura, o bé mitjançant correu postal. Per aquelles activitats posteriors a la data assenyalada s’estableix un termini extraordinari fins dos dies després de l’activitat i no excedint la data del 7 de gener de 2021.