Detinguts onze membres d'un grup que robava droga a altres narcotraficants

Un dels robatoris violents el van perpetrar en plena autopista a Tarragona

Actualitzada 07/07/2020 a les 11:28

Onze persones han estat detingudes en una operació conjunta de la Policia i la Guàrdia Civil com a presumptes integrants d'una organització assentada al Camp de Gibraltar i la Costa del Sol i dedicada als robatoris violents de droga a altres organitzacions de narcotraficants en diferents punts de les províncies de Cadis, Alacant i Tarragona.L'organització, considerada la més important i perillosa detectada a Espanya en els últims anys, actuava amb armes de foc catalogades com armes de guerra.Durant l'operació s'han practicat cinc registres a les localitats d'Algesires (Cadis), Màlaga, Fuengirola i Mijas (Màlaga), han informat aquest dimarts la Policia i la Guàrdia Civil en un comunicat.Han estat intervinguts dos fusells d'assalt, un subfusell, set pistoles dues escopetes, munició i carregadors, armilles antibalas, dispositius de geolocalització i cambres endoscòpiques.La investigació es va iniciar al febrer del passat any, quan els agents van detectar l'existència d'organitzacions dedicades al narcotràfic mitjançant la comissió de «bolcades de droga», on utilitzaven armes de foc, incloses armes de guerra.Els robatoris de droga eren perpetrats de manera especialment violenta, s'usaven armes de gran potencial i deixaven després del seu pas vehicles d'altres organitzacions crivellats, amb el perill dels impactes de nombroses «bales perdudes» en habitatges o establiments aliens a l'assalt.Durant la investigació s'ha pogut constatar que membres de l'organització van executar robatoris violents en diferents punts de les províncies de Cadis, Alacant i Tarragona.En aquesta última província va ser en plena autopista i van recórrer a potents vehicles d'alta gamma, sostrets o posats a la titularitat de terceres persones i proveïts de plaques de matrícula falses.Per no ser detectats pels agents, l'organització feia canvis constants dels vehicles d'alta gamma i adoptava importants mesures de seguretat.Això va dificultar especialment la investigació, a més de la pròpia perillositat de l'organització, que a més de comptar amb les citades armes de foc protagonitzava fugides a gran velocitat en les quals comprometia la seguretat dels altres usuaris de les vies, o envestia als vehicles policials en el cas que els agents intentessin interceptar-los.Entre les detencions practicades destaca la del considerat cap de l'organització, que portava un any escapolit de l'acció de la Justícia en tenir pendent una ordre d'ingrés a presó.Aquesta persona va ser reconeguda i identificada pels investigadors en un reportatge emès a televisió a finals de 2018 sobre narcotràfic a l'Estret com la persona que, ocultant part del seu rostre després d'una màscara, utilitzava el sobrenom de «Maxi» i reconeixia durant la seva entrevista ser el cap d'una organització dedicada al tràfic de drogues que portava armes, robava i assassinava.També ha estat detingut un jove de 22 anys que va ser identificat com un dels presumptes autors materials d'algun dels robatoris armats que ha perpetrat aquesta organització. Aquest jove ha estat detingut a Algesires i va ingressar a la presó després de cinc anys en crida i cerca després d'escapolir-se del lloc on estava complint condemna per homicidi, i durant el registre del seu habitatge se li va intervenir una pistola i un subfusell d'assalt.