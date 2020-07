Cambrils posa en marxa un nou servei de pacificació de l'espai públic

L’equip de mediadors s’identificarà davant de tots els comerços i locals de restauració perquè coneguin el servei i els puguin contactar en cas que ho necessitin. A més, interaccionaran permanentment amb vianants, usuaris de locals i comerços, banyistes i altres persones que es trobin a la via pública per recordar les normes de distanciament, l’ús de mascaretes o el rentat de mans.El regidor de Participació, Oliver Klein, ha afirmat que un dels objectius més importants de la mesura és donar informació i recomanacions a comerciants i compradors per fomentar bons hàbits per evitar rebrots durant la fase de la represa.En cas que es donin situacions de discussió o confrontació, els mediadors intervindran per facilitar que hi hagi pau i que les persones enfrontades puguin per elles mateixes reconduir pacíficament la situació, deixant de discutir i de barallar-se, arribant a algun tipus d’acord o de solució. Aquestes actuacions es faran a demanda dels comerciants i restauradors, de la Policia Local o bé a iniciativa pròpia.Aquest projecte, que assumeixen un equip de pacificadors socials d’una empresa amb experiència en aquest àmbit, és la continuació del servei de mediació en l’oci nocturn del Regueral que es va dur a terme els mesos d’estiu de l’any passat, en el marc del Consell de Barri del Regueral. Enguany, s’amplia tant de nit com de tarda per evitar que creixin els conflictes entre les persones en el seu nou dia a dia i incidir en el compliment les mesures de seguretat en les zones amb més establiments i afluència de persones, segons informen fonts de l'Ajuntament de Cambrils.