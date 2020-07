Troben una plantació de marihuana al Padel Indoor Torredembarra

Al subterrani de la nau s’ha trobat una plantació amb 1.125 plantes i s'ha detingut als dos responsables del centre

Actualitzada 06/07/2020 a les 17:53

La Guàrdia Civil del Vendrell ha trobat una plantació amb 1.125 plantes de marihuana a una sala subterrània del Padel Indoor Torredembarra, situat a la carretera de la Riera del Polígon Industrial Roques Planes del municipi del Baix Gaià. Durant l’operatiu policial –que continua en marxa– la Guàrdia Civil ha detingut als dos responsables del centre, acusats d'un delicte de cultiu i tràfic de drogues.Segons fonts coneixedores del cas, el subterrani seria de les mateixes dimensions que la terrassa que hi ha a les instal·lacions. Segons sembla, hauria estat a partir de les queixes dels mateixos usuaris del pàdel per l’olor a marihuana que es notava a l’equipament el que hauria desencadenat la investigació policial.Tres patrulles de la Guàrdia Civil del Vendrell, acompanyades per dues de la Policia Local de Torredembarra, han acudit a la nau passades les 13.30 hores del migdia. Els detinguts han passat a disposició del jutjat número dos del Vendrell.