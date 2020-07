Tanquen tres locals d'oci nocturn a Salou per incompliment de les mesures de seguretat sanitàries

Imatges penjades a les xarxes socials mostraven un gran nombre de clients a la zona de ball

Actualitzada 06/07/2020 a les 21:12

Durant la matinada de diumenge tres locals d'oci nocturn de Salou van ser tancats per la Policia Local i els Mossos d'Esquadra per incomplir les mesures sanitàries establertes per la crisi sanitària del coronavirus.Segons ha pogut saber Diari Més, els locals tancats són Enjoy Salou, Nikita i Tropical Salou. Els agents desplaçats van comprovar que al local hi havia un excés d'aforament i a més, imatges penjades a les xarxes socials per part dels clients, mostraven un gran nombre de persones a la zona de ball de les discoteques.A la una de la matinada els Mossos d'Esquadra van entrar a set locals per tal de comprovar si es complien les mesures de seguretat imposades pel Departament de Salut de la Generalitat. En aquell moment els agents van comprovar que tot era correcte i no es va procedir al tancament de cap local.Hores més tard la Policia Local de Salou va comprovar com als tres locals citats anteriorment no es complia cap mena de mesura de seguretat. Els agents van demanar suport als Mossos d'Esquadra i van desallotjar els establiments sense incidents.