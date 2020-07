La bandera 'Q de Qualitat Turística' reconeix la bona gestió de les platges de Llevant i Ponent

Amb aquesta certificació es reconeix que Salou ha fet una aposta decidida per la qualitat i la seguretat de les seves platges

Actualitzada 06/07/2020 a les 22:01

Salou i la seva aposta per la qualitat

L'alcalde de Salou i president del Patronat de Turisme, Pere Granados, ha recollit, aquest migdia, de la mà de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, les Banderes 'Q de Qualitat Turística' de les platges de Llevant i de Ponent, que atorga l'ICTE (Institut per la Qualitat Turística Espanyola). Es tracta de la XIII edició del lliurament de les banderes Q de Qualitat.Amb aquesta certificació es reconeix que Salou ha fet una aposta decidida per la qualitat i la seguretat de les seves platges.Segons l'alcalde de Salou, «la qualitat és un element de gestió important, ja que ordena i garanteix als usuaris que s'estan fent les coses bé i se'ls hi assegura». Afegia que és una forma de donar-los confiança, seguretat i tranquil·litat.L’acte ha tingut lloc avui dilluns a Madrid, i, a més de la ministra Reyes Maroto, ha comptat amb l’assistència de la Secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver; i del president de l'ICTE, Miguel Mirones.La Bandera 'Q de Qualitat Turística' té com a objectiu reconèixer tots aquells ajuntaments que han fet una aposta decidida per la qualitat a les seves platges i ports esportius. Es tracta d'una celebració amb la què, també, es vol subratllar la importància de la qualitat certificada, com a eina indispensable per afrontar els reptes que té per davant el turisme.Des de l'any 2008, el Patronat de Turisme de Salou tutela la gestió de la certificació de qualitat turística 'Q de Qualitat Turística', per a les platges més conegudes, turísticament, del municipi: Llevant i Ponent.L’any 2008, es van certificar, per primer cop, aquestes dues platges, amb les següents renovacions al 2011, 2014 i 2017.L'any passat, des del Patronat Municipal de Turisme de Salou es va superar, de nou, el segon seguiment de la certificació de les platges de Llevant i Ponent, amb la nova normativa de qualitat ISO-UNE 13.009: 2016, una nova reglamentació de serveis dins la família de les normes 13.000, que engloben serveis turístics, i que és la base per a la certificació de “Q de Platges” que es gaudeix a Llevant i Ponent.La 'Q de Qualitat Turística' certifica la qualitat dels serveis que es donen a les platges: seguretat, salvament i socorrisme, activitats nàutiques, establiments d'oci, neteja, manteniment; així com també de l'aigua i la sorra.Des de Medi Ambient i Sanitat es gestiona la ISO 14.001:2011, que està implantada en totes les nou platges i cales del municipi. I, també, la Bandera Blava, que reconeix les platges de Llevant i Capellans.Cal dir que, segons les dades extretes de les enquestes realitzades pel Patronat de Turisme de Salou, durant l’any 2019, més del 80% de la mostra valora, de forma important, l’obtenció de la 'Q de Qualitat Turística'.