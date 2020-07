La investigació se centra ara en esclarir si els acusats haurien abusat de més víctimes. Segons apunten fonts coneixedores de la investigació, els darrers dies diverses menors han manifestat en seu policial haver patit abusos, però posteriorment no han ratificat aquestes declaracions davant el jutge.Abderraman el Osri va ser jutjat el 2010 juntament amb l'imam de Cunit per un delicte de coaccions a la mediadora de l'Ajuntament de Cunit. El jutjat penal de Tarragona els va considerar culpables, però posteriorment l'Audiència de Tarragona els va absoldre en considerar que no hi havia proves constitutives de delicte.