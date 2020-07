Encarreguen un projecte per prevenir incendis entre els rius Francolí i Gaià

De la seixantena d’hectàrees cremades l’estiu passat a la regió del Camp de Tarragona, un 85% es van calcinar per cremes agrícoles descontrolades o bé es van causar intencionadament, unes xifres que són una «problemàtica» en aquest territori i que cal rebaixar, segons ha destacat l’inspector en cap dels Agents Rurals, Candido Rincon. Per contra, segons Rincon, els focs ocasionats per línies elèctriques han anat a menys gràcies a la renovació de velles instal·lacions. També s’espera una disminució de focs amb la supressió del tren carboner provinent de la tèrmica de Teruel i que ja no travessarà més pel Baix Camp, Priorat i Ribera d’Ebre.La campanya forestal al Camp de Tarragona, igual que en el conjunt de Catalunya, s’inicia amb un baix risc d’incendi. Des del passat 15 de juny tots els cossos ja estan actius. El cap de la Regió d’Emergències de Tarragona dels Bombers de la Generalitat, Albert Ventosa, destaca que s’està evidenciant una desestacionalització en els incendis forestals i que així es fa palès amb el balanç de focs de l’any passat. Dels quatre incendis més destacats registrats a la demarcació tarragonina durant el 2019, només el de la Torre de l’Espanyol, el més greu de Catalunya -amb 6.000 hectàrees calcinades el 26 de juny- va coincidir en plena campanya forestal.La resta -a Montferri, Pradell de la Teixeta i el Perelló- es van produir entre maig i primers de juny. Ventosa també alerta que no es pot abaixar la guàrdia malgrat venir d’uns mesos humits. Aquestes condicions ara «excel·lents» poden esvair-se si l’estiu és molt sec. El vent de Mestral dels darrers dies ja ha fet caure la humitat «en picat», avisa. Les zones més «seques» són el litoral del Baix Camp, l’Alt Camp i la Conca de Barberà. De moment, però, els pronòstics són bons. «El perill potencial d’incendi és menor que el 2019, però cal estar alerta», reitera el director general dels d’Agents Rurals, Marc Costa. Amb la campanya d'estiu, la plantilla dels Bombers s'ha reforçat amb 58 efectius.En el que portem d’any, al Camp de Tarragona s’han registrat set incendis que, sumats, no arriben a l’hectàrea calcinada. A part del projecte a la zona compresa entre el Francolí i el Gaià, la Generalitat també treballa en tres projectes de creació d’infraestructures per prevenir incendis, al Priorat, la Mussara i a l’entorn de Mas d’Enric al Catllar -on s’hi faran franges de protecció. Els Bombers han hagut de fer menys serveis durant els mesos de la pandèmia covid-19. Les dues comarques del Camp que més en registren són el Baix Camp i el Tarragonès, bàsicament perquè són les més poblades.