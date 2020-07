Hi han treballat 10 dotacions terrestres i una aèria

Actualitzada 06/07/2020 a les 14:00

Onze dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí de dilluns en un incendi agrícola a la zona de Centelles de Constantí. L'avís pel foc ha estat a les 11.31 hores i s'ha produït en un terreny agrícola.Fins al lloc s'ha desplaçat deu dotacions terrestres i un mitjà aeri. Els Bombers han treballat amb foc tècnic per assegurar que el flanc dret no s'estengués.Cap a les 13.08 hores, han donat per controlat l'incendi i només hi queden unes set dotacions al lloc. En l'incendi haurien cremat unes sis hectàrees aproximadament.