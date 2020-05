Els catalans creuen que no es respecten les mesures de seguretat en les sortides del confinament

Cinquena onada de l'enquesta del Gabinet Ceres de Reus, que assenyala també un increment de l'ús de somnífers i relaxants entre la població

Actualitzada 07/05/2020 a les 14:00

La majoria dels catalans consideren positiva la mesura de desescalada que va permetre la passada setmana la sortida dels nens a passejar acompanyats d'un adult. La percepció és que, a més, es tracta d'una mesura que ha estat especialment valorada entre els infants.Aquesta és una de les conclusions de la cinquena onada de l'enquesta que realitza el Gabinet reusenc Ceres i que va iniciar coincidint amb l'inici de l'alerta sanitària pel coronavirus.Les respostes dels enquestats, més d'un miler d'arreu de Catalunya, indiquen també que la majoria considera que no s'estan respectant les mesures de seguretat recomanades per les sortides al carrer.És la percepció sobre el que fa la resta de la població, perquè preguntats sobre si ells compleixen amb les normes, la resposta majoritària és que si, tot i que també hi ha força persones que apunten a un, més ambigu, 'bastant'.La cinquena onada de l'enquesta correspon a respostes recollides fins al 5 de maig i cal tenir en compte les diferents propostes de desescalada que ja s'han anat anunciant els últims dies, tot i que la percepció dels enquestats correspon a un període anterior, des del 14 d'abril passat.Una de les conseqüències de les noves mesures de desescalada és que han augmentat el nombre de sortides al carrer. Si a la quarta onada havien estat de mitjana 2,3, ara la xifra se situa en les 2,8 per setmana. Hi ha encara un 13% dels enquestats que manifesta no haver sortit cap dia de casa en tot el període l'alerta.Una altra de les conseqüències del confinament és el canvi d'hàbits de consum. En aquest sentit, la majoria dels enquestats afirma haver augmentat el consum de fruita i verdura, mentre que la reducció més important s'ha produït en el menjar preparat.Un altre tipus de consum, el de productes relacionats amb la salut, també s'ha vist alterat. Així, entre els enquestats que ja en prenien abans, hi ha un increment en l'ús de somnífers, així com d'infusions relaxants.Pels catalans, les xarxes socials són la font d'informació menys confiable quan es tracta d'aspectes relacionats amb la Covid-19. Contràriament, Internet i la televisió són els mitjans preferits pels enquestats per informar-se'n.També tenen clares alguns aspectes, els catalans, sobre la recuperació econòmica. Segons les dades de l'enquesta, consideren que aquesta recuperació es produirà abans a escala catalana i europeu que no pas a nivell d'Espanya.