Vuit municipis tarragonins no passaran a la fase 1 perquè pertanyen a altres regions sanitàries

Set municipis tarragonins a la regió sanitària Catalunya Central

El cas de Passanant i Belltall

Des de Cunit, entomen la situació amb «resignació». L'alcaldessa Dolors Carreras considera que l'àrea de salut Garraf-Cunit «podria fer un canvi de fase», tenint en compte la taxa d'incidència de la covid-19, que és menor que les dades del Baix Llobregat i del Barcelonès Sud. Insisteix que són realitats diferents i lamenta que totes aquestes comarques quedin englobades en una mateixa regió, la Metropolitana Sud. Amb tot, també admet que «és complicat» fer excepcions «perquè dificulta el control».L'alcaldessa lamenta que, si dilluns el municipi no pot accedir a la fase 1, s'endarrerirà la reactivació de molts negocis. «El bon temps motiva la gent a sortir al carrer i molts autònoms tenen la necessitat d'obrir perquè porten dos mesos sense ingressos», explica a l'ACN, i assegura que entre els empresaris locals «creix la incertesa i el nerviosisme».Carreras es mostra «preocupada» per l'endarreriment que pugui haver en l'obertura de la temporada de bany i en l'arribada dels veïns de Barcelona amb segones residències, dues situacions previstes a partir de la fase 3 de la desescalada. «Ens preocupa com podrem fer aquests passos», diu, i assenyala el neguit dels restauradors i de les guinguetes de les platges. Per compensar les restriccions que hauran de complir quan puguin obrir, l'Ajuntament garanteix que podran ampliar la superfície de taules sense cap cost addicional.A l'espera de la resolució del Ministeri de Sanitat, l'alcaldessa de Cunit recorda que una hipotètica desescalada per províncies sí que els permetria entrar a la fase 1 el proper dilluns. Evita, però, posicionar-se a favor del desconfinament provincial o de les regions sanitàries que proposa la Generalitat, i que probablement s'acabaran imposant. «Només volem que la solució sigui la millor per a la seguretat dels veïns», apunta.A la Conca de Barberà hi ha diversos municipis que també podrien trobar-se dilluns en fases diferents de la resta de la comarca. Tots ells depenen de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Santa Coloma de Queralt, que alhora depèn de la regió sanitària Catalunya Central. A més de Santa Coloma, són Conesa, Savallà del Comptat, les Piles, Vallfogona de Riucorb, Pontils i Llorac.El municipi de Santa Coloma, amb prop de 2.700 veïns, ho encaixa amb escepticisme. «Si hem d'esperar 15 dies més, doncs ens esperarem, ves quin remei», afirma l’alcalde Ramon Mullerat. El batlle discrepa dels límits, tant provincials ni tampoc en regions sanitàries. «Tampoc ni que tallessin per Catalunya... tot és molt complicat, això dels límits es va inventar per facilitar la burocràcia, no les persones; jo deixaria circular per tot arreu», sentencia.Si Santa Coloma de Queralt es manté en la fase 0, com proposa el Govern per a la Catalunya Central, no podrien obrir els bars ni tampoc la pista de pàdel que hi ha al poble. D'altra banda, l'alcalde apunta que el mercat setmanal es farà.Un cas singular és Passanant i Belltall, a l'extrem nord-oest de la comarca de la Conca de Barberà, al límit amb l'Urgell. El municipi depèn de l'ABS de Montblanc i pertany a la regió sanitària Camp de Tarragona, segons detallen fonts de Salut, però la realitat és que molts habitants van al metge a Tàrrega -que dilluns quedaria en la fase 0.L'alcalde, Magí Ninot, explica que «d'entrada som Camp de Tarragona, malgrat que els serveis sanitaris ens vinguin de Tàrrega». I afegeix: «Tot i ser terra de frontera, nosaltres podem anar a l'hospital de Valls o al CAP de Montblanc; som una realitat diferent».L'alcalde opta per la prudència abans de fer cap valoració, ja que dependrà del què acabi publicant el BOE i les especificacions podrien quedar en paper mullat. Tot i això, es mostra convençut que estaran dins la fase 1, com la resta de la regió sanitària Camp de Tarragona.