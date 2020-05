Valls readapta la festa de Sant Joan amb concerts en streaming

El seguici cerimonial es podrà contemplar al Teatre Principal durant àmplies jornades i en grups reduïts

Actualitzada 06/05/2020 a les 14:42

Un Sant Joan reprogramat

El programa 2020

L’Ajuntament de Valls aposta pel manteniment de la celebració de la Festa Major de Sant Joan, a través de la reprogramació de part dels espectacles contractats i l’adaptació dels seus esquemes al nou escenari sobrevingut per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, en el qual ha calgut prioritzar la salut de totes les persones participants i espectadores. L’Ajuntament de Valls, fidel al llegat d’una ciutat històricament compromesa amb aquesta cultura, vol contribuir al seu rescat i reactivació, tot donant ple suport a entitats, artistes, creadors i petites indústries culturals.Per això, la Festa Major mantindrà part de les actuacions prèviament contractades a través d’un nou format digital amb retransmissions en streaming. També s’habilitarà el Teatre Principal com la Casa de la Festa de manera que el seguici cerimonial es pugui contemplar durant àmplies jornades en grups reduïts. Així mateix, es realitzaran els detalls rituals permanents i els anuncis sonors com els tocs de campanes, els morterets pirotècnics i les matinades.L’esdeveniment del Sant Joan vallenc s’ha adaptat tecnològicament a les circumstàncies provocades per la pandèmia de la Covid-19. En primer lloc, per l’aposta decidida dels organitzadors de mantenir el calendari cultural de la ciutat de Valls, i en un segon lloc, perquè vol seguir complint l'objectiu de contribuir al sosteniment del teixit productiu cultural del país, oferint ple suport a les iniciatives associatives i a les produccions artístiques per a la subsistència de les famílies que treballen en els àmbits de l’espectacle i la festa.El Sant Joan vallenc es prepara molts mesos abans, per la qual cosa les contractacions artístiques ja estaven tancades. Un cop conegudes les mesures del pla de desescaladarecentment aprovat, s’ha optat per no agreujar la situació econòmica dels grups que ja estaven programats, i se'ls ha ofert l’opció de fer actuacions en línia a través de l’streaming o, en el cas de no poder-la dur a terme per manca de recursos tècnics dels artistes, una nova data per reprogamar-los més endavant.A les comarques tarragonines l’Ajuntament de Valls ha estat una administració que, ja durant l’anterior crisi econòmica iniciada el 2008, ha donat un suport a la cultura molt més rellevant que el d’altres ens públics. Ara, en aquesta nova crisi, un altre cop vol projectar al país la imatge de Valls com a ciutat de cultura.Des de l’organització i en diàleg institucional amb les entitats, s’han avaluat diferents possibilitats en funció de l’evolució de les recomanacions sanitàries establertes per al mes de juny, coincidint amb les dates del Sant Joan vallenc. Les limitacions d’aforament i d’operativa que fixa el pla de desescalada en fases fa inviables els actes al carrer i amb públic dempeus, característiques essencials de l’enorme majoria d’activitats de la Festa Major.L'estratègia de l'Ajuntament de Valls per evitar el màxim possible l'impacte de la crisi del coronavirus en el teixit cultural ha estat fins ara no la cancel·lació de l'activitat, sinó la reprogramació amb el trasllat als tres últims mesos de l'any, mentre que en breu es preveuen activar diverses noves mesures de suport. El moviment de dates també és el cas de la representació que s’havia de fer al Centre Cultural per l’actor Quim Masferrer durant Sant Joan.Així doncs, l'Ajuntament ha decidit mantenir els dates de celebració de Sant Joan, del 20 al 25 de juny, però amb activitats que es realitzaran d'una forma ben diferent a l'habitual. Per començar, el cartell de la Festa tindrà un missatge sobre el context que s'està vivint, hi haurà visites al seguici cerimonial situat a l’escenari del Teatre Principal que esdevindrà la Casa de la Festa, tot i que caldrà concertar dia i hora previs on line, es podrà accedir gratuïtament en franges de 30 minuts.Pel que fa als concerts, aquests seran en streaming en dies i horaris que l’organització anunciarà properament, i que es podran seguir pel canal de Youtube de l’Ajuntament. Les formacions han triat l’espai idoni per realitzar-lo, com els seus locals d’assaigs, domicilis o estudis. Aquestes actuacions seran remunerades, si bé tindran un cost inferior a l’inicialment pressupostat perquè, per una banda, no totes les formacions s’han pogut adaptar al nou format digital en el poc marge de temps existent, i per l’altra, no s’abonaran les despeses d’infraestructures tècniques que suposaven els directes a les places i carrers de Valls.