Tres detinguts per endur-se per la força a una persona durant una discussió per drogues

Els detinguts haurien començat a discutir amb la víctima i se la van endur contra la seva voluntat fins a Cambrils

Actualitzada 07/05/2020 a les 19:00

Ahir dimecres els Mossos d'Esquadra van detenir a tres persones, dos homes i una dona, acusats d'un delicte de salut pública, un altre de detenció il·legal quan es van endur a una persona contra la seva voluntat durant un conflicte per drogues.Tot va començar per una baralla, suposadament per un conflicte relacionat amb substàncies estupefaents, a Salou. Els detinguts haurien començat a discutir amb la víctima i se la van endur contra la seva voluntat fins a Cambrils. Els Mossos d'Esquadra es van personar al lloc, alertats des de la sala del 112 de què s'estava produint una baralla en aquest municipi. Segons el testimoni de la víctima, va patir una agressió per part dels detinguts.La investigació per esclarir els fets segueix en curs, tot i que fonts policials han confirmat a Diari Més que tant la víctima com els agressors es coneixien amb anterioritat.