Moren 134 persones a Catalunya per coronavirus en un dia

Onze morts més a Tarragona en les darreres 24 hores

Actualitzada 07/05/2020 a les 23:46

El Departament de Salut ha informat que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 60.007 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, 386 més que ahir. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR).

D’altra banda, hi ha un total de 164.117 casos possibles d’infecció de coronavirus, 7.004 més que el dia anterior. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.344 persones, el que suposa un increment de 60 respecte dimecres.



Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 10.965 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. L'increment en un dia ha estat de 134.D’aquestes, 3.228 han mort a una residència, 142 a un centre sociosanitari i 599 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.926 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 437.

A més, del nombre total de positius arreu de Catalunya, 9.160 són professionals sanitaris, mentre que 4.514 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 33.679 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.329 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 33.570 són casos sospitosos.



A Tarragona

Pel que fa a la província de Tarragona, el total de persones mortes per coronavirus ascendeix a 395, un increment d'onze respecte ahir. Totes les morts s'han produït a la Regió Sanitària Camp de Tarragona, on ja se'n comptabilitzen 353, per les 42 de les de les Terres de l'Ebre.



Pel que fa a casos confirmats, al Camp de Tarragona s'han incrementat en 24, arribant als 1.829, mentre que a les Terres de l'Ebre se n'han sumat 5, assolint els 217.



De casos sospitosos n'hi ha 599 més al Camp que respecte el dia anterior i 171 més a l'Ebre, amb què el total és de 2.989.



Les altes hospitalàries al Camp de Tarragona són 853 per les 828 de dimecres i, a les Terres de l'Ebre, les mateixes 118.