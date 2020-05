Mercadona ampliarà l'horari d'obertura de 9 a a 20 hores a partir de dilluns

Des del 14 de maig, l'empresa posarà a la venda lots de 10 mascaretes no reutilitzables

Actualitzada 07/05/2020 a les 12:50

Amb l'inici de la desescalada i l'entrada en la fase 1 en diversos punts del país, Mercadona anirà incorporant novetats en les seves botigues.La primera, que entrarà en vigor a partir del pròxim dilluns dia 11 de maig, és que ampliarà l'horari d'obertura. Serà a les nou del matí quan obriran les portes i tancaran portes a les vuit del vespre.Una altra de les principals novetats és que, des del 14 de maig, l'empresa posarà a la venda a les seves botigues lots de 10 mascaretes higièniques no reutilitzables, sota la marca Deliplus. El preu serà de 6 euros pel lot.Aquestes són les dues principals novetats que ha informat Mercadona en un comunicat, en el qual recorda que, a causa de l'Estat d'Alarma decretat per l'Estat, s'han de continuar aplicant mesures d'higiene i de seguretat per a evitar contagis.