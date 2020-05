La COVID-19 ha tingut incidència en 20 residències del Camp de Tarragona

A la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica de l’Hospital Sant Joan de Reus hi ha hospitalitzades 10 persones positives

Actualitzada 06/05/2020 a les 21:37

El gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Ramon Descarrega, va explicar ahir que el coronavirus ha tingut, fins ara, incidència en 20 residències del territori, la majoria de gent gran i alguna de persones amb discapacitat. «Són incidències de diferents nivells perquè l’evolució de la pandèmia ha anat variant en funció de la disponibilitat de proves», va apuntar.Descarrega va assegurar que està previst que divendres s’hagin fet proves PCR a tots els residents i treballadors de les residències de gent gran i, a partir de la setmana vinent, fer-ho a les residències de persones discapacitades. El gerent de la RSCT va explicar també que s’ha retornat la gerència de la Residència Ballús de Valls als anteriors gerents després que la Generalitat de Catalunya la intervingués en conèixer un brot de coronavirus i la gestionés, fins a l’1 de maig, la Fundació Vilaniu. L’altra residència del Camp de Tarragona intervinguda per al govern català va ser la Nostrallar dels Pallaresos. En aquest cas, STS Grup va assumir la gerència del centre i està previst la continuï gestionant. Per la seva banda, el Centre Sociosanitari Monterols, que forma part del Grup Pere Mata, va emetre un comunicat en el qual explicava que actualment hi ha 22 pacients positius, que es troben aïllats a les plantes 0 i 1 del centre, i que també hi ha 18 professionals sanitaris del centre contagiats per coronavirus, els quals es troben aïllats al seu domicili. Segons el comunicat, la direcció del centre ha contractat tot el personal necessari per suplir aquestes baixes laborals, i s’ha reforçat la planta 0 i 1 amb 1 persona més d’infermeria per torn, que representa un increment de 6 infermers. D’altra banda, a la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica de l’Hospital Sant Joan de Reus hi ha hospitalitzades 10 persones positives de COVID-19.