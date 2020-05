Dos denunciats al Priorat per trencar el confinament per banyar-se

El punt on es banyaven està senyalitzat amb un cartell de prohibició de fer-ho

Actualitzada 07/05/2020 a les 17:37

Els Mossos d'Esquadra han denunciat dues persones per trencar el confinament per anar-se a banyar juntes a un riu de Capçanes, al Priorat, tot i ser d'un altre municipi i no conviure en el mateix domicili, segons informa aquest dijous la policia catalana.Els Mossos d'Esquadra han denunciat aquestes dues persones per desplaçar-se del seu municipi en parella sense conviure junts, cosa que no permeten les condicions de l'estat d'alarma.L'activitat esportiva està permesa des de sis del matí fins a les onze de la nit en municipis amb un màxim de 5.000 habitants, però hi ha condicions per poder canviar de localitat que la parella no ha complert.A més, el punt on es banyaven està senyalitzat amb un cartell de prohibició de fer-ho.