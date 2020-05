Un total de 46 noves morts a Catalunya per coronavirus eleven la xifra a 18.831

Tres morts i tretze noves altes a Tarragona aquest dimecres

Actualitzada 06/05/2020 a les 23:05

El Departament de Salut ha informat aquest dimecres que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 59.621 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR).



Tal com es va ordenar des de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 10.831 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. S'han incrementat en 46 respecte a ahir.Del total, 3.178 han mort a una residència, 140 a un centre sociosanitari i 595 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

D’altra banda, hi ha un total de 157.113 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.286 persones.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.921 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 483.

A més, del nombre total de positius arreu del territori, 8.948 són professionals sanitaris, mentre que 4.615 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 33.241 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.245 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 32.843 són casos sospitosos.



A Tarragona

A la província de Tarragona s'han registrat tres morts aquest dimecres, amb què la xifra total ascendeix a 384. Totes les morts s'han produït a la Regió Sanitària Camp de Tarragona, on el nombre és de 342, per les 42 de les Terres de l'Ebre.



Tretze casos nous ha comunicat Salut a la província, elevant el total a 2.017 (1.805 al Camp i 212 a l'Ebre, on el creixement ha estat d'onze i dos en un dia, respectivament).



Els casos sospitosos ascendeixen al Camp a 8.931, pels 2.828 de les Terres de l'Ebre i, pel que fa a les altes, s'han incrementat en 13 al Camp (el total és de 828) i es mantenen les 118 de l'Ebre.